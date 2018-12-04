Директор Ротару объяснил отмену ее выступлений в России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Концертный директор певицы Софии Ротару Игорь Курилев рассказал, почему она решила отменить свое выступление на музыкальном конкурсе "Песня года".

"Ну, как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение", — заявил он "Пятому каналу".

Курилев отметил, что певица отказалась не только от концерта в "Олимпийском", но и от всех выступлений на территории России.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что Ротару отказалась приезжать в Москву на концерт "Песня года", проходящий в "Олимпийском" первого декабря, в связи с введением военного положения, чтобы "не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников".

На прошлой неделе, после задержания российскими пограничниками трех кораблей украинских ВМС, провокационно нарушивших госграницу в районе Керченского пролива, Киев ввел в ряде областей страны военное положение и запретил въезд россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Москва зеркальные меры не ввела. Владимир Путин заявил, что каких-либо ответных ограничений в отношении украинских граждан применено не будет, а, напротив, будет облегчен режим их пребывания в стране. В МИД России решение главы государства объяснили добрыми намерениями по отношению к украинцам.

Ротару принимала участие в "Песне года" начиная с 1973 года практически ежегодно, за исключением 2002 года. Ее песни выходили в финал конкурса более сорока раз, конкуренцию ей составляли лишь Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.