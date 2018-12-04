ДОХА, 4 дек — РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея располагает большим реставрационным отделом для восстановления картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", которую в мае этого года повредил вандал, сообщила в интервью РИА Новости в понедельник генеральный директор галереи Зельфира Трегулова, которая приняла участие в открытии выставки русского авангарда из собрания Третьяковки в Катаре.
"У нас собственный очень большой реставрационный отдел, и мы будем проводить в ближайшее время брифинг по этому поводу, на котором все подробно расскажем", — сказала Трегулова в ответ на вопрос, какая мастерская занимается реставрацией знаменитой картины Репина, которая была повреждена.
Полиция переквалифицировала дело Подпорина с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия), теперь ему грозит до шести лет заключения. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Сам обвиняемый мотив своих действий объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а потому картина оскорбляет чувства верующих.