Место, где висела повреждения картина И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее. Архивное фото

Место, где висела повреждения картина И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Третьяковской галерее. Архивное фото

ДОХА, 4 дек — РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея располагает большим реставрационным отделом для восстановления картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", которую в мае этого года повредил вандал, сообщила в интервью РИА Новости в понедельник генеральный директор галереи Зельфира Трегулова, которая приняла участие в открытии выставки русского авангарда из собрания Третьяковки в Катаре.

"У нас собственный очень большой реставрационный отдел, и мы будем проводить в ближайшее время брифинг по этому поводу, на котором все подробно расскажем", — сказала Трегулова в ответ на вопрос, какая мастерская занимается реставрацией знаменитой картины Репина, которая была повреждена.

Вечером 25 мая перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена.

Полиция переквалифицировала дело Подпорина с первой на вторую часть статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия), теперь ему грозит до шести лет заключения. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Сам обвиняемый мотив своих действий объяснил тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а потому картина оскорбляет чувства верующих.