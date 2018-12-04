Третьяковка может вернуться к бесплатной раздаче чая и кофе в очередях

ДОХА, 4 дек — РИА Новости, Юлия Троицкая. Глава Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова не исключила, что в музее могут вернуться к практике бесплатной раздачи чая и кофе для желающих попасть в музей, стоящих в очередях во время холодов.

"Когда у нас были самые страшные очереди, мы организовывали бесплатную раздачу кофе и чая и, в конце концов, уже еды, сейчас очереди в нашу галерею уже не такие длинные и большие, хотя была очередь на Куинджи. Теперь стало холодно, будем думать (вернуться ли к раздаче чая и кофе — ред.)", — сказала РИА Новости Трегулова, которая приняла участие в открытии выставки русского авангарда из собрания Третьяковки в Катаре.

По ее словам, чтобы сократить очереди в галерею, ее руководство разрешило находиться в залах большему числу посетителей, чем положено.

"Мы итак разрешаем находиться в залах большему количеству людей, чем положено. Сейчас мы пошли навстречу посетителям, пускаем большее число людей, ничего другого сделать нельзя", — отметила она.

Директор Третьяковки предложила желающим посетить популярные выставки в галерее покупать билеты заранее по интернету или бронировать их предварительно, чтобы не стоять в очередях.