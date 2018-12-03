Директор Ротару объяснил отказ певицы от всех выступлений в России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев рассказал "Пятому каналу", почему певица отменила свое выступление на "Песне года".

Курилев подчеркнул, что Ротару отказалась не только от концерта в "Олимпийском", но и от всех выступлений в России.

"Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией? Границы закрыты, военное положение", — заявил представитель артистки.

На прошлой неделе Украина ввела военное положение в ряде областей страны и запретила въезд мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Россия зеркальные меры не вводила. Владимир Путин заявил, что Москва не будет применять никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в стране. В российском МИД решение президента объяснили добрыми намерениями в отношении украинцев.

Ротару участвовала в музыкальном конкурсе "Песня года" с 1973 года практически ежегодно (кроме 2002 года), ее песни выходили в финал более 40 раз, конкуренцию ей составляли только Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.