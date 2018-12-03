МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Дмитрия Пескова, Леонида Парфенова, Тутту Ларсен, Гузель Яхину и других знаменитостей ожидают среди участников онлайн-чтений "От мала до велика", которые пройдут в России 10 декабря, сообщает пресс-служба Google.

Ранее компания Google и киностудия "Союзмультфильм" объявили о запуске совместного литературного онлайн-проекта "От мала до велика": в режиме онлайн-марафона 10 декабря лучшие чтецы со всей России, более 300 человек, прочитают около 70 народных и авторских сказок. Журналист Фекла Толстая является куратором проекта.

"Среди участников Google-чтений 2018 года — актриса МХТ им. А. П. Чехова Марина Зудина, писатель Гузель Яхина, рэпер и поэт ST, шоумен, музыкант Тимур Родригез, журналист Леонид Парфенов, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, искусствовед, директор МАММ Ольга Свиблова, и многие другие звезды театра, кино, музыки, спорта, медиа и политики", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что свое участие в проекте подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Площадки проекта расположатся в шести крупных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Владивостоке. Студия "Союзмультфильм" и центральный офис российского подразделения Google были выбраны в качестве площадок для чтений в Москве. Трансляция онлайн-чтений будет доступна в прямом эфире на YouTube.