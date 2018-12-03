Пригожин вступил в словесный баттл со Шнуровым

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram пост, посвященный спору с лидером музыкальной группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым по поводу мата.
Пригожин посетовал на моду "торговать матом" и заявил о готовности к словесному баттлу:
И, как ты, для рифмы не ставлю "*…"
Но баттл словесный смогу поддержать
Привык то, что думаю, прямо бросать
Хороший ты парень, Серега!
Цветаеву знаешь и Блока.
Но матом торговать сейчас — мода.
Так почем опиум для народа?"
Ранее продюсер раскритиковал лексику, используемую Шнуровым в песнях, и нелестно высказался о поклонниках "Ленинграда". В ответ Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, в ироничной форме "извинившись" перед Пригожиным за свои песни.