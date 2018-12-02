В Словакии проходит фестиваль российских фильмов

ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. Демонстрацией в словацком курортном городе Пиештяны ленты режиссера Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" в воскресенье открылся фестиваль современных российских фильмов, который будет проходить в 20 городах республики до 27 января 2019 года, сообщила РИА Новости представитель посольства РФ в Братиславе Екатерина Рогальская.

"В лучших кинозалах, а также в культурных центрах и некоторых средних школах в 20 словацких городах в течение полутора месяцев будут бесплатно демонстрироваться четыре российских фильма: "Анна Каренина. История Вронского", "Белый тигр", "Сдается дом со всеми неудобствами" и "Решение о ликвидации", — сказала Рогальская.

Фильмы будут показаны как в крупных городах, таких как Банска-Бистрица или Бардейов, так и в небольших районных центрах – Камиенка, Тисовец, Стропков и других. "Судя по предварительным заявкам на просмотры, творчество современных российских кинематографистов вызывает у словацких зрителей большой интерес", — сообщила Рогальская.