В Словакии проходит фестиваль российских фильмов

ПРАГА, 2 дек – РИА Новости. Демонстрацией в словацком курортном городе Пиештяны ленты режиссера Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" в воскресенье открылся фестиваль современных российских фильмов, который будет проходить в 20 городах республики до 27 января 2019 года, сообщила РИА Новости представитель посольства РФ в Братиславе Екатерина Рогальская.
Фильмы будут показаны как в крупных городах, таких как Банска-Бистрица или Бардейов, так и в небольших районных центрах – Камиенка, Тисовец, Стропков и других. "Судя по предварительным заявкам на просмотры, творчество современных российских кинематографистов вызывает у словацких зрителей большой интерес", — сообщила Рогальская.