Фильм колумбийского режиссера получил главный приз кинофестиваля в Таллине

ТАЛЛИН, 2 дек — РИА Новости. Лауреатом главной премии 22-го кинофестиваля "Темные ночи" стала картина колумбийского режиссера Рубена Мендозы "Странствующая девочка", сообщили в субботу организаторы фестиваля.

"Гран-при взял фильм колумбийского режиссера Рубена Мендозы "Странствующая девочка". Он повествует о подростке Ангеле и ее трех сводных сестрах от разных матерей, с которыми она впервые встретилась на смертном одре своего отца-ловеласа", — говорится в сообщении.

Фестиваль ведет свою историю с 1997 года. С мая 2006 года он является ассоциированным членом Международной федерации кинопродюсеров FIAPF. Таллинский фестиваль входит в двадцатку самых престижных кинофестивалей мира. Он состоит из основной программы, а также программ для детей и юношества, короткометражных и анимационных фильмов, дебютных фильмов молодых режиссеров.

За главный приз кинофестиваля боролись 19 кинофильмов. Для 11 из представленных картин показ стал мировой премьерой, для четырех — международной и еще для четырех фильмов — европейской премьерой. Российские кинофильмы в основном конкурсе не были представлены

В рамках фестиваля были представлены внеконкурсные тематические программы "Панорама", "Форум", "Особые показы", "Выбор критиков, "Мятежники". Отдельно проводились конкурсы фильмов трех прибалтийских стран и конкурс эстонских фильмов.

Российский кинематограф был представлен 15 фильмами, среди которых "Обычная женщина" (режиссер Борис Хлебников), "Война Анны" (режиссер Алексей Федорченко), "Человек, который всех удивил" производства России, Эстонии и Франции (режиссеры Наталья Меркулова и Алексей Чупов), "Папа, сдохни" (режиссер Кирилл Соколов), "Ван Гоги" (режиссер Сергей Ливнев) и другие.

В категории "Мятежники" победил фильм российского режиссера Дениса Шабаева "Мира". Это история о словаке Мира, который из Британии приезжает в провозглашенную Луганскую народную республику. Все действия фильма происходят в Донбассе в наши дни. Режиссер для исполнения ролей пригласил непрофессиональных актеров.