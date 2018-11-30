Путин отметил талант участников детского фестиваля "Добрая волна"

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям гала-концерта Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна" подчеркнул, что проект позволяет увидеть, насколько богата Россия талантливыми и увлеченными людьми с ярким потенциалом, телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин напомнил, что фестиваль стартовал в Казани в прошлом году, но уже смог объединить большое число юных участников из разных регионов страны, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, по его словам, проект помогает им проявить свои способности, обрести уверенность в собственных силах и приблизиться к осуществлению заветной мечты. Президент подчеркнул, что ответственная позиция организаторов "Доброй волны" содействует сплочению общества в решении важных социальных проблем, а также сохранению духовных и нравственных ценностей.

"И конечно, важно, что "Добрая волна" позволяет воочию увидеть, насколько богата Россия талантами, как много у нас увлечённых, трудолюбивых ребят, которые с успехом реализуют свой яркий потенциал – в музыке, искусстве, хореографии, актёрском мастерстве", — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что своими достижениями участники проекта доказывают, что для творческого самовыражения нет преград.

"Поздравляю финалистов и победителей фестиваля. Желаю вам удачи и всего наилучшего. Вы – молодцы!" — добавляется в телеграмме.