Минкультуры проверит информацию о миллионных премиях сотрудников РОСИЗО

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Департамент музеев направил сотрудников в музейно-выставочный центр РОСИЗО для проверки информации о выдачи многомиллионных премий руководству, сообщили журналистам в пресс-службе Минкультуры РФ.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что руководство РОСИЗО в ноябре получило премии от 3 до 6 миллионов рублей. При этом в пресс-службе музея РИА Новости пояснили, что сотрудники получили премии из внебюджетных средств за эффективную работу.

"Мы разбираемся в ситуации. Департамент музеев направил в учреждение сотрудников для проверки этого факта", — сказали в Минкультуры.