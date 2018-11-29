Власти Якутии прокомментировали отмену концерта Элджея

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Якутии не запрещали концерт рэпера Элджея, он самостоятельно принял решение об отмене, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) находится в туре под названием Notorious Tour (Episode 2). Двадцать восьмого ноября должен был состояться его концерт в Якутске, однако он был отменен. Позже представители артиста сообщили, что решение об отмене концерта было принято из-за того, что Элджей получал угрозы.

"Когда говорят о запрете его концерта, никакого запрета не было. Все-таки он, оценив якобы поступавшие ему письма, какие-то угрозы, решил не проводить концерт. Это было его самостоятельное решение. Мы никоим образом концерт не запрещали", — сказал Николаев.

Он добавил, что власти усилили бы меры безопасности в случае проведения концерта.

"Мое мнение, что любой артист имеет право на самовыражение. С другой стороны, если он выражается достаточно спорно, мягко скажем, то он должен понимать, что реакция общества может быть негативной… Если артист самовыражается в нетрадиционной форме, то он должен понимать, что население таких традиционных взглядов, как у нас в Якутии, имеет полное право выразить протест против такого самовыражения", — заметил Николаев.