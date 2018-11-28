Литературная ярмарка non/fiction в 2019 году переедет в "Манеж"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ярмарку интеллектуальной литературы non/fiction в следующем году проведут в московском выставочном зале "Манеж", поскольку с 31 марта 2019 года ЦДХ переходит в ведение Третьяковской галереи, об этом сообщил на пресс-конференции в среду директор ЦДХ Василий Бычков.

Литературная ярмарка non/fiction проходит в московском Центральном Доме Художника на Крымском валу с 28 ноября по 2 декабря. Ранее директор ЦДХ сообщил РИА Новости, что с 31 марта 2019 года помещение будет передано Третьяковской галерее, поэтому ежегодные мероприятия, которые проходили на этой площадке, будут проводиться в других местах.

"В связи с тем, что 31 марта 2019 года прекращает свою деятельность ЦДХ, следующие проекты пройдут на других площадках города. В начале декабря в "Манеже" состоится 21-я ярмарка non/fiction", — сказал Бычков на пресс-конференции в среду.

Верховный суд РФ летом 2017 года принял решение о ликвидации Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которой принадлежал ЦДХ. Площади ЦДХ, который находится в одном здании с Третьяковкой, передали галерее.

МКСХ была образована в 1992 году и стала правопреемником собственности Союза художников СССР.