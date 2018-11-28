В Новосибирске отменили концерт группы IC3PEAK

НОВОСИБИРСК, 28 ноя — РИА Новости. Концерт группы IC3PEAK, который должен был состояться в Новосибирске в лофт-парке "Подземка" 1 декабря, отменен, сообщил РИА Новости арт-директор заведения Платон Гудков.

"Действительно, концерт группы IC3PEAK отменен в лофт-парке "Подземка", — сказал собеседник, не став говорить о причинах такого и решения и его инициаторах. "Отменен", — повторил он.

В свою очередь, в группе новосибирского концерта группы в соцсети "ВКонтакте" в среду появилось сообщение о переносе места концерта. "Ждите новостей. Место переносится", — говорится в сообщении.

В минувший вторник организатор концерта группы в Перми сообщил, что городские власти якобы рекомендовали отменить выступление ввиду суицидальной направленности песен коллектива. Между тем в мэрии Перми заявили, что концерт никто не запрещал.

По данным радиостанции "Эхо Москвы", на минувшей неделе в Казани концерт IC3PEAK был сорван — спустя 40 минут после его начала в клуб пришли полицейские. До этого под угрозой срыва было выступление группы в Нижнем Новгороде.

В конце сентября родители в Нижнем Новгороде направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. Региональная прокуратура сообщала об отмене концертов.