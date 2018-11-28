Совет кинокритиков США назвал "Зеленую книгу" фильмом года

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Национальный совет кинокритиков США назвал лучшим фильмом года картину американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая Книга" (Green book, 2018), Брэдли Купер получил звание лучшего режиссера за фильм "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), сообщает портал Deadline Hollywood.

Титул лучшего актера отошел Вигго Мортенсену за роль Тони "Болтуна" Валлелонг в "Зеленой Книге", а лучшей актрисой стала Леди Гага, сыгравшая в фильме "Звезда родилась".

"Мы с гордостью награждаем "Зеленую книгу" как наш лучший фильм — это теплый и проникновенный взгляд на замечательную дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует. Мы также безмерно рады присудить Брэдли Куперу (звание – ред.) нашего лучшего режиссера — он необыкновенно талантливый человек, скрывающийся за камерой, который привносит свежее и современное видение, а также (показывает – ред.) превосходное мастерство и большое сердце в классической истории "Звезда родилась", — заявила директор совета кинокритиков Энни Шульхоф.

Награждение будет проходить на гала-концерте NBR Awards 8 января 2019 года.

Издание отмечает, что Национальный совет кинокритиков США часто присуждает награды "по своему усмотрению", и имена победителей часто не совпадают с теми, кто получает Оскар.