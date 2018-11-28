Борис Годунов — начальник ГУЛАГа: как русский физик ставит оперу в США

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. В Новой Третьяковке — мировая премьера оперы "Для "Черного квадрата" по мотивам легендарной постановки начала ХХ века "Победа над Солнцем". Автор идеи и либретто — Игорь Конюхов. Физик-ядерщик по образованию, после переезда в США он стал не только режиссером, но и одним из главных популяризаторов русской оперы. Бывший ученый рассказал корреспонденту РИА Новости, как физика помогает ему работать с певцами и почему западные СМИ называют его "Дягилевым на ЛСД".

О физике в опере

Опера — очень требовательный жанр, в котором соединяется многое, от написания либретто до административной работы, когда у тебя 30-40 человек в постановке. В Америке это нормально, если арт-директор, режиссер, автор идеи, еще и исполнительный продюсер — в одном лице. Это сплошь и рядом, кроме самых больших, многомиллионных организаций вроде Метрополитен-оперы.

© Фото : New Opera NYC Режиссер Игорь Конюхов © Фото : New Opera NYC Режиссер Игорь Конюхов

Необходимость держать в голове множество задач, которые нужно параллельно решать, — артистических, административных, поиска денег, людей, рекламы — это как в математике. Важны детали, "минус" потерял — и все пропало. Мои проекты, наверное, успешны потому, что я способен все контролировать, быстро вникать и точно определять, что не так.

О балете и МГУ

Еще в детском саду я начал заниматься балетом, потом был большой перерыв, а когда я поступил в МГУ на физический факультет, курсе на втором записался в народный ансамбль. К сожалению, его закрыли, и я стал брать частные уроки. В 2006 году я отправился в институт Коннектикута получать докторскую степень по физике и практически каждые выходные ездил в Нью-Йорк заниматься в открытом балетном классе. В один прекрасный день совершенно случайно мне предложили стипендию в одной из лучших танцевальных школ страны.

© Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Суламифь" © Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Суламифь"

Скоро мне захотелось двигаться дальше. Я поступил в Нью-Йоркский университет и получил степень магистра изящных искусств. Учеба включала в себя курс по режиссуре, композиции, литературному и актерскому мастерству, истории искусств, музыки и видеопродакшену.

Так хореография перешла в режиссуру. Моим первым проектом стал спектакль, состоявший из разных барочных оперных отрывков. Я сам написал сценарий на английском, заказал перевод на итальянский, сделал аранжировки (помогло то, что окончил в России музыкальную школу) и поставил. Все прошло с успехом, была рецензия в "Нью-Йорк Таймс". Для дебюта это огромная удача.

О деньгах

Ставить оперу очень дорого. На дебютный спектакль я копил два года. Работал официантом на Таймс-сквер, консультантом в магазине одежды, ассистентом стилиста в журнале. Собрав денег, нашел крутое пространство, посмотрел и понял, что хочу ставить только здесь. Мне назвали какую-то космическую сумму, но я отправился к их директору и со слезами на глазах сказал, что, кроме этой площадки, нигде не вижу свой проект. В итоге мне снизили арендную плату в три раза.

© Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Золотой петушок" © Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Золотой петушок"

Зарплаты в таких постановках небольшие, все работают в основном на энтузиазме. Это очень типично для Нью-Йорка. Но для меня уже тогда было принципиально важно платить, потому что когда люди работают бесплатно, это значит, они делают тебе одолжение. Может, я плачу мало, но мне важно, что человек нанят и я могу с него спрашивать.

Об исполнителях

В Нью-Йорке артистов, наверное, столько же, сколько официантов. Часто это одни и те же люди. Все приезжают с большой мечтой и первое время готовы работать, лишь бы засветиться. Есть определенные места, студии, где проводят открытые кастинги. Когда мы искали исполнителей, то просто повесили там объявления.

© Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Иоланта" © Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Иоланта"

На первый же кастинг ко мне пришло человек 60, в основном американцы. Среди них были недавние выпускники и те, кому за 50, с большим исполнительским опытом. Были случаи, когда певцы в процессе подготовки понимали, что не могут дальше работать, тогда искали других. За эти годы я прослушал 400-500 исполнителей, поэтому мне достаточно десять секунд, чтобы понять, вокально подходит мне человек или нет.

Об интерпретации классики

В принципе, я отношусь довольно уважительно к тому, что написано. Никогда не иду против текста и музыки, но пытаюсь найти моменты, где можно что-то добавить. Например, в марте я буду ставить в Майами "Летучую мышь" и заменю одну арию на песню Леди Гаги, чтобы добавить комедийный эффект. Мне кажется, это приемлемо в наши дни.

Помню, как мы привезли обновленную версию "Иоланты" в Сан-Франциско вместе со сценами из "Бориса Годунова". У нас Борис был начальником ГУЛАГа. Местная публика это очень хорошо приняла. А мне было интересно читать комментарии из России в духе: "Американцы совсем сошли с ума". То есть, не видя, люди уверились, что мы сделали какую-то ерунду.

© Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Борис Годунов" © Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Борис Годунов"

На самом деле никакой издевки над оригиналом не было. Это была попытка найти подобную ситуацию в современной истории, когда человека, облеченного властью, разрывает внутренний конфликт и тот же самый угнетенный народ в виде зэков. По-моему, эта параллель хорошо вписалась в оперу.

Каким-то чудом мы нашли под Сан-Франциско православную звонницу. Ее владелец поставляет колокола для русских церквей в Америке. Он сдал нам эту звонницу в аренду. Даже в Метрополитен нет настоящих колоколов, а у нас был звонарь-американец, который перешел в православие и выучил частично русский.

© Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Армида" © Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Армида"

О "Дягилеве на ЛСД"

Я бы с удовольствием показал в России нашего "Золотого петушка", потому что в Нью-Йорке это была бомба — весело и ярко, меня даже обозвали "Дягилевым на ЛСД" (смеется). В другой рецензии написали, что постановка сделана "с большим уважением к плохому вкусу", сравнив оперу с "Шоу Бенни Хилла" (британский комедийный телесериал, популярный в 1970-1980-е. — Прим. ред.).

У меня действительно царь Додон — своего рода Бенни Хилл. Было так смешно, что люди даже не читали титры, — все было понятно. Шамаханская царица — в костюме с хохломой и неоном. Вся сцена завалена огромными клубками пряжи, висели разрезанные русские платки. Я считаю, что театр должен быть качественным развлечением.

О "Черном квадрате"

Изначально была идея восстановить оригинальную "Победу над Солнцем", как в 1913 году, но потом поняли, что это невозможно, да и не очень актуально. Вещи, которые шокировали тогда, превратились сейчас в обыденность. Никого не удивишь, например, рвотой на сцене. Сегодня это в каждой третьей опере.

© Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Золотой петушок" © Фото : New Opera NYC Сцена из оперы "Золотой петушок"

Я решил создавать оперу по мотивам, придумал сюжет, сделал перевод текста Крученых на английский — может, неточный с литературной точки зрения, но близкий эмоционально. Я сознательно не даю зрителю ответов, а предоставляю материал для размышлений. Название "Черный квадрат" я взял из соображений маркетинга: "Победа над Солнцем" по-английски звучит слишком длинно. Тем более что на Западе авангард — самая актуальная часть русского искусства.