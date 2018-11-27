Умер создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны" Стивен Хилленберг

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Американский аниматор, создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные штаны" Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет, сообщает издание Variety.

По данным издания, причиной его смерти стало заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз. Как сообщал сам Хилленберг, болезнь диагностировали в марте прошлого года.

"Нам грустно сообщать о кончине Стивена Хилленберга, создателя "Губки Боба Квадратные штаны". Сегодня мы проводим минуту молчания в память о его жизни и работе", — сообщил в Twitter телеканал Nickelodeon, транслировавший мультсериал о Губке Бобе, первый эпизод которого вышел в мае 1999 года.

Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году, до этого несколько лет работал морским биологом.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛 — Nickelodeon (@Nickelodeon) 27 ноября 2018 г.

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