Путин подписал закон о налоговых льготах меценатам

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
При этом регионы будут вправе установить категории учреждений, некоммерческих организаций и фондов, пожертвования которым могут быть приняты к вычету в таком размере. Сейчас гражданам, жертвующим деньги некоммерческим организациям в области культуры, предоставляется вычет в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде и подлежащего налогообложению.
Данные изменения будут стимулировать граждан и организации, которые готовы жертвовать деньги на сохранение культурных ценностей и развитие деятельности в области культуры, оказывать финансовую поддержку учреждениям, некоммерческим организациям и фондам в данной сфере, пояснял ранее РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.