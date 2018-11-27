Пермский чиновник посоветовал отменить концерт группы IC3PEAK

ПЕРМЬ, 27 ноя — РИА Новости. Арт-директор бара в Перми, в котором должно пройти выступление группы IC3PEAK, Давид Шелтер утверждает, что городские власти якобы рекомендовали отменить концерт ввиду суицидальной направленности песен коллектива.

Концерт группы IC3PEAK, играющей танцевальную электронику, был запланирован во вторник в баре "Cape Town". По словам Шелтера, в понедельник заведение посетил представитель властей Перми.

"Я лично не присутствовал в этот момент в баре, но, по словам директора (бара — ред.), глава района сообщил, что к нему поступило обращение из соответствующих ведомств, в котором отмечается, что тексты группы IC3PEAK имеют предпосылки суицидальной направленности", — рассказал Шелтер РИА Новости.

"Официального заявления из органов о том, что проведена проверка и в ходе экспертизы в текстах группы выявлены нарушения, к нам не поступало. Оснований для отмены концерта нет", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что визит главы района "подогрел интерес со стороны пермской публики к IC3PEAK". В связи с этим организаторы приняли решение перенести концерт на более просторную площадку — в бар "Мичурин". "Но мы пока в напряжении. Это несколько странная ситуация, когда не знаешь, чего ожидать. Мне самому, прежде всего, важно спокойствие людей и порядок на концерте", — сказал Шелтер, также являющийся арт-директором "Мичурина".

Собеседник агентства предположил, что на концерт в качестве наблюдателей могут прийти представители общественных организаций, которые следят за выступлениями подобных музыкальных коллективов, ведут видео- и фотосъемку выступления, чтобы после подготовить обращения. Шелтер отметил, что так, к примеру, уже было с концертом группы "Френдзона".

По данным радиостанции "Эхо Москвы", на минувшей неделе в Казани концерт IC3PEAK был сорван — спустя 40 минут после его начала в клуб пришли полицейские. До этого под угрозой срыва было выступление группы в Нижнем Новгороде.

В конце сентября родители в Нижнем Новгороде направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. Региональная прокуратура сообщала об отмене концертов.