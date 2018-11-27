Пермский чиновник посоветовал отменить концерт группы IC3PEAK

ПЕРМЬ, 27 ноя — РИА Новости. Арт-директор бара в Перми, в котором должно пройти выступление группы IC3PEAK, Давид Шелтер утверждает, что городские власти якобы рекомендовали отменить концерт ввиду суицидальной направленности песен коллектива.
"Я лично не присутствовал в этот момент в баре, но, по словам директора (бара — ред.), глава района сообщил, что к нему поступило обращение из соответствующих ведомств, в котором отмечается, что тексты группы IC3PEAK имеют предпосылки суицидальной направленности", — рассказал Шелтер РИА Новости.
"Официального заявления из органов о том, что проведена проверка и в ходе экспертизы в текстах группы выявлены нарушения, к нам не поступало. Оснований для отмены концерта нет", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что визит главы района "подогрел интерес со стороны пермской публики к IC3PEAK". В связи с этим организаторы приняли решение перенести концерт на более просторную площадку — в бар "Мичурин". "Но мы пока в напряжении. Это несколько странная ситуация, когда не знаешь, чего ожидать. Мне самому, прежде всего, важно спокойствие людей и порядок на концерте", — сказал Шелтер, также являющийся арт-директором "Мичурина".
Собеседник агентства предположил, что на концерт в качестве наблюдателей могут прийти представители общественных организаций, которые следят за выступлениями подобных музыкальных коллективов, ведут видео- и фотосъемку выступления, чтобы после подготовить обращения. Шелтер отметил, что так, к примеру, уже было с концертом группы "Френдзона".
По данным радиостанции "Эхо Москвы", на минувшей неделе в Казани концерт IC3PEAK был сорван — спустя 40 минут после его начала в клуб пришли полицейские. До этого под угрозой срыва было выступление группы в Нижнем Новгороде.
В конце сентября родители в Нижнем Новгороде направили обращение к детскому омбудсмену Маргарите Ушаковой, а также в Роспотребнадзор и региональные министерства образования и культуры с просьбой запретить концерты "деструктивных" исполнителей, среди которых были названы Монеточка, Пошлая Молли, Jah Khalib, Feduk, ATL, Face, Хаски и другие. По мнению родителей, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. Региональная прокуратура сообщала об отмене концертов.