Сценарист "Симпсонов" не увидел пропаганды в мультфильме "Маша и Медведь"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский мультфильм "Маша и Медведь" может стать классикой анимации, а никакой пропаганды в нем нет, считает сценарист мультипликационного сериала "Симпсоны" Майк Рейсс.

Так он прокомментировал публикацию Times , в которой критики назвали "Машу и Медведя" элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы" России. В частности, профессор Энтони Глис из Букингемского университета, отметив напористость и решительность Маши, высказал мнение, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".

В интервью РИА Новости Рейсс признался, что не понимает, о чем говорят эксперты. Пропаганды, по его словам, в российском мультфильме нет.

"Думаю, "Машу и Медведя" показывают в Америке, но я смотрел его на анимационном фестивале в Боснии. Мне показали несколько эпизодов, и я сказал: "Да это же лучший мультфильм! Давайте дадим ему главный приз". Организаторы ответили мне, что не могут давать ему призы каждый год. Мне кажется, это классика, он станет в ряд лучших образцов анимации", — сказал он.

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