В Нижнем Новгороде не состоится первый после отмены ареста концерт Хаски

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), запланированный на 27 ноября в Нижнем Новгороде, не состоится, сообщается на странице организаторов концерта в социальной сети "ВКонтакте".

Хаски, арестованный в Краснодаре за мелкое хулиганство, вышел из спецприемника в Усть-Лабинске 26 ноября по решению суда, постановившего прекратить исполнение наказания.

"Концерт Хаски 27 ноября не состоится. Вся информация о концерте и возврате билетов появится в ближайшее время … Концерт не состоится, но выступление не отменено. Просим понять и ждать все новости насчет возврата билетов… Нижний Новгород, на данный момент мы делаем все возможное, чтобы концерт состоялся в ближайшее время", — говорится в сообщениях на странице организаторов концерта.

На сайте клуба, где должен был состояться концерт Хаски, сообщается, что все билеты на концерт проданы. О возврате или переносе выступления рэпера информации нет.

На прошлой неделе Хаски задержали в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом, когда он начал читать свой трек, забравшись на припаркованную машину. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования. По статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах рэпер был оправдан.

В понедельник его адвокат Алексей Аванесян сообщил, что суд удовлетворил заявление защитников артиста и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Как пояснил адвокат РИА Новости, суд посчитал, что для наказания достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом.