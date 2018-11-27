Сценарист "Симпсонов" рассказал, чего не произойдет между Мардж и Гомером

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Герои мультипликационного сериала "Симпсоны" Мардж и Гомер никогда не изменят друг другу, в их семье также не может возникнуть насилия, рассказал в интервью РИА Новости сценарист шоу Майк Рейсс.

Сериал "Симпсоны" выходит на экраны с 1989 года, героями шоу, помимо Гомера, Мардж, Лизы, Мэгги и Барта, неоднократно становились знаменитости, а сами создатели мультфильма часто отзываются на мировую повестку. Один из сценаристов мультфильма Майк Рейсс приехал в Москву, чтобы выступить на Synergy Global Forum 2018 в "Олимпийском".

"Мы никогда не допустим, чтобы в браке Гомера и Мардж случилась измена. И не могу себе представить, чтобы, например, Гомер ударил Мардж", — сказал Рейсс, отвечая на вопрос РИА Новости, есть ли для сценаристов запретные темы в сериале.

Он также добавил, что создатели шоу никогда не станут шутить о стрельбе, поскольку для США это острый вопрос.

По мнению Рейсса, "Симпсоны" мало изменились за минувшие 30 лет: зритель может посмотреть любой эпизод и даже не понять, в каком году он выходил. Он отметил, что не знает, в чем секрет успеха этого шоу — вероятно: его популярность не угасает потому, что публика любит семейные шоу.

Как признался сценарист, он обожает свою работу и людей, с которыми ее делает.

"Вы только подумайте, тридцать лет прошло, а я все еще с удовольствием хожу на работу. Обожаю этих ребят… У нас около 20 сценаристов, но никто не работает на износ. Я, например, работаю один раз в неделю: прихожу по средам, потому что считаю, что хорошие идеи приходят ко мне ровно раз в неделю. Некоторые приходят трижды в неделю, но пять дней на работе не проводит никто", — поделился собеседник агентства.

Он отметил, что "Симпсоны" будут продолжаться до тех пор, пока зрители их смотрят. "Мы все еще остаемся одним из самых успешных сериалов. Так что нет поводов останавливаться", — заключил Рейсс.

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