Путин поздравил Гребенщикова с 65-летием

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием поэта, композитора, основателя и художественного руководителя рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, отметив его особый творческий путь, сообщается на сайте Кремля.

"Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за её пределами", — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал Гребенщикову здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых интересных планов и замыслов.