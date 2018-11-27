Путин поздравил Машкова с юбилеем

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил актёра, режиссёра, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова с с 55-летием, отметив его яркие, неординарные актерские и режиссерские проекты, сообщается на сайте Кремля.

"Самобытный, многогранный талант, искренняя увлеченность любимым делом помогли Вам состояться в разных творческих профессиях, успешно реализовать яркие, неординарные актерские и режиссерские проекты, которые по праву получили достойную оценку профессионалов и зрителей", — говорится в поздравлении.

Президент также отметил преданность Машкова родной "мхатовской школе", своему учителю – Олегу Павловичу Табакову. "Понимаю, как высока для вас честь и ответственность возглавлять театр, созданный великим Мастером", — добавил глава государства.

Он также пожелал актеру здоровья, вдохновения, новых интересных идей и замыслов.