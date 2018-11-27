МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Солистку группы "Винтаж" Анну Плетневу экстренно госпитализировали, сообщает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что накануне у певицы усилился кашель, она начала задыхаться и упала в обморок. Врачи скорой помощи увезли Плетневу в один из московских медицинских центров, у нее диагностировали пневмонию.

По данным издания, артистка больше недели страдала от удушающих приступов кашля, однако отказывалась обращаться к медикам и пыталась заглушить симптомы с помощью микстур и таблеток.

Анна Плетнева стала солисткой "Винтажа" в 2008 году. В 2016-м певица начала сольную карьеру, однако спустя два года вернулась в состав группы.