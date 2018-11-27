В Лондоне фарфоровая ваза времен Николая I ушла с молотка за £1,8 млн

ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Фаворит аукциона "Шедевры русского искусства" в Лондоне фарфоровая ваза времен Николая I была продана за 1,808 миллиона фунтов, говорится в сообщении аукционного дома.

Происходящая из частной испанской коллекции ваза украшена портретом императора Австрии Франца I работы Александра Нестерова по мотивам портрета кисти Иоганна Петера Крафта. Предварительно ваза оценивалась в пределах 800 тысяч — 1,2 миллиона фунтов.

Большое внимание во время предаукционных показов в Москве и Лондоне привлек пейзаж Ивана Айвазовского "Закат в Венеции". Картина из собрания Джона В. Клюге не появлялась на рынке последние 20 лет и в ходе торгов была продана за 608,75 тысячи фунтов, что превысило предварительную оценку картины (400-600 тысяч фунтов).

Акварельный эскиз декораций к балету "Дафнис и Хлоя" кисти Льва Бакста был продан за 212,5 тысячи фунтов стерлингов.

Предметами искусства, пользовавшимися популярностью у коллекционеров, стали портрет цесаревича Александра Николаевича в форме лейб-гвардии Черноморского эскадрона и портрет цесаревича Александра Николаевича в форме лейб-гвардии Атаманского полка. Произведения ушли за 100 и 152,5 тысяч фунтов соответственно.

Рекордсменом на аукционе русского искусства стала художница Александра Щекотихина-Потоцкая, чья работа "Танцовщица" ушла с молотка 56,25 тысячи фунтов стерлингов.

Всего же выручка "русских торгов" Christie's, в которых приняли участие 250 человек из 29 стран, превысила 7,145 миллиона фунтов стерлингов, говорится в сообщении.