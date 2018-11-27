Российский режиссер Лунгин получил почетный приз на Каирском кинофестивале

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский режиссер Павел Лунгин получил почетный приз за вклад в мировой кинематограф на 40-м Каирском международном кинофестивале, сообщила пресс-служба режиссера.

"Павел Лунгин получил специальный приз за вклад в развитие мирового киноискусства, приз за вклад в кинематограф также получил британский классик, режиссер Питер Гринуэй", — рассказали в пресс-службе.

Юбилейный Каирский международный кинофестиваль проходит в столице Египта с 20 по 29 ноября, на нем представлены фильмы из 59 государств. В 2018 году Россия стала почетным гостем фестиваля.