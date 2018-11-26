В Непале открыли бюст Расулу Гамзатову

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Непале открыли бюст дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, сообщила руководитель Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) Юлия Андросова.

В Непале 25 и 26 ноября прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Гамзатова, организованные представительством Россотрудничества в стране и рядом других организаций.

В минувшее воскресенье состоялись мероприятия в Катманду на базе РЦНК, была организована выставка, показан фильм о жизни и творчестве Гамзатова, сообщила Андросова. На мероприятиях присутствовала творческая интеллигенция, дипломатические миссии других стран.

"Открывали памятник Расулу Гамзатову врио Постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ, он же племянник поэта, Гамзат Гамзатов, Председатель Национального Собрания Федерального Парламента Непала Ганеш Прасад Тимилсина и Временный Поверенный в делах России в Непале – Юрий Иванович Южанинов", — рассказала Андросова в беседе с РИА новости.

Выбор Непала в качестве места для установки памятника поэту не случаен, объяснила она.

"Выбор страны для установки памятника связан с тем, что Расул Гамзатов неоднократно приезжал в Непал, его принимали король, с ним встречались министры, поэты Непала. Выбор места в Непале для установки бюста — высокогорное поселение Нагаркот — также не случаен. Поэт был там несколько раз, оттуда открывался вид на Гималаи, который вдохновлял его", — пояснила она.

"Мы надеемся, что реализация этого комплекса мероприятий будет способствовать популяризации культурного наследия России", — подчеркнула глава РЦНК.