Ричард Гир оценил, как Москва изменилась с конца 90-х годов

12:5426.11.2018
(обновлено: 14:10 26.11.2018)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва сильно изменилась за последние двадцать лет, считает известный голливудский актер Ричард Гир.
"Тогда (в 1999-м. — Прим. ред.) это было очень темное место, без магазинов, рекламы, музыки. Здесь буквально не было жизни. Теперь она изменилась. Москва очень красивая, какой она всегда и была. То же самое можно сказать о Петербурге. Эти города стали красочными", — сказал он.
Актер приехал в российскую столицу, чтобы рассказать о карьере в кино и развитии своего фонда The Gere Foundation на сцене Synergy Global Forum 2018 в "Олимпийском".