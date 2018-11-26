Ричард Гир оценил, как Москва изменилась с конца 90-х годов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Москва сильно изменилась за последние двадцать лет, считает известный голливудский актер Ричард Гир.

"Тогда (в 1999-м. — Прим. ред.) это было очень темное место, без магазинов, рекламы, музыки. Здесь буквально не было жизни. Теперь она изменилась. Москва очень красивая, какой она всегда и была. То же самое можно сказать о Петербурге. Эти города стали красочными", — сказал он.

Актер приехал в российскую столицу, чтобы рассказать о карьере в кино и развитии своего фонда The Gere Foundation на сцене Synergy Global Forum 2018 в "Олимпийском".