Исполнительница из Польши победила на "Детском Евровидении-2018"

МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Исполнительница из Польши Роксана Венгиель одержала победу в международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2018".

Финальное шоу, которое состоялось в Белоруссии в спорткомплексе "Минск-Арена", вечером в воскресенье транслировали белорусские телеканалы, а также сайт Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии и официальный сайт "Детского Евровидения".

Победитель определился по итогам зрительского голосования и результатов оценок, которые выставило национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса. За хрустальный микрофон, главный приз "Евровидения", в этом году боролись представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса, начиная с 2003 года.

Роксане Венгиель 13 лет, на "Детском Евровидении-2018" она выступила с песней Anyone I want to be ("Кем я хочу быть"). Юная исполнительница является победителем первого сезона The Voice Kids Poland.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Победительница Детского Евровидения 2018, представительница Польши Роксана Вегель © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Победительница Детского Евровидения 2018, представительница Польши Роксана Вегель

Представительница России Анна Филипчук с песней Unbreakable ("Непобедимы") заняла десятое место. В первую десятку попали также представители Франции, Австралии, Украины, Мальты, Казахстана, Италии, Грузии и Армении. Белорус Даниэль Ястремский с композицией Time ("Время") стал одиннадцатым.

В нынешнем году победитель "Детского Евровидения" определялся по механизму, который был введен в 2017 году, — по сумме оценок профессионального жюри и онлайн-голосования телезрителей. До этого оценка телезрителей складывалась по результатам телефонного или смс-голосования, причем голосовать за представителя своей страны было нельзя, но теперь это ограничение было снято.