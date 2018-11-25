Охлобыстин уже получил британскую визу, заявил его представитель

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский актёр Иван Охлобыстин "давно получил" визу в Великобританию, куда едет представлять фильм "Временные трудности" в рамках Недели российского кино в Лондоне, рассказал РИА Новости представитель актера Максим Брусницын.

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко ранее заявил, что обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать в допуске Охлобыстина на территорию Великобритании.

"Охлобыстин едет в Лондон представлять фильм "Временные трудности", визу давно выдали", — сказал Брусницын.

Ранее министерство культуры Украины опубликовало черный список деятелей культуры из России, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова и Никита Михалков.