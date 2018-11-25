ЛОНДОН, 25 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Более 50 фильмов будут представлены на третьей ежегодной Российской неделе кино (Russian Film Week), которая откроется в Лондоне в воскресенье, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.

"В этом году в программу фестиваля включено более 50 фильмов, оставивших след не только в российском, но и в мировом кинематографе. Russian Film Week откроется драмой Авдотьи Смирновой "История одного назначения", завоевавшей премию имени Григория Горина за лучший сценарий и приз зрительских симпатий на кинофестивале "Кинотавр-2018". В программе Russian Film Week и режиссерский дебют Константина Хабенского — военная драма "Собибор", выдвинутая от России на соискание "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", — сообщили организаторы.

На фестивале, в том числе, будет представлен фильм-биография Кирилла Серебренникова "Лето", удостоившаяся награды Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек. Закроет неделю кино спортивная драма Данилы Козловского "Тренер", российская премьера которой была приурочена к прошедшему минувшим летом чемпионату мира по футболу.

Фестивальная программа запланирована не только для Лондона, российские фильмы смогут посмотреть и жители Эдинбурга, Кембриджа и Оксфорда. Фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на английском языке.

"На фоне непростых отношений России и Великобритании в сфере политики именно кино и культура являются связующими наши страны звеньями. Через фильмы, образы и живое общение с создателями картин иностранные зрители смогут увидеть настоящую Россию и составить свое собственное мнение о ней", — отметил основатель и генеральный продюсер недели кино и премии "Золотой единорог" Филипп Перкон.

Во время фестиваля с открытыми лекциями и мастер-классами выступят создатели кинолент и актеры, в том числе Сергей Машков, Константин Хабенский, Авдотья Смирнова, Данила Козловский, Марина Зудина, Иван Охлобыстин. В рамках фестиваля также пройдет фотовыставка "Самоэль Кацев. Настоящий "Ленфильм", приуроченная к 100-летию киностудии, а также вечер памяти Олега Табакова.

По итогам фестиваля будет вручена премия "Золотой единорог" — награда за достижения в области российского кинематографа. Награждение пройдет по 12 номинациям, победителей определит международное жюри, возглавляемое британским актером, режиссером и продюсером Брайаном Коксом. В предыдущие годы премию получали Андрей Звягинцев ("Нелюбовь", лучший фильм 2017 года) и Кирилл Серебренников ("Ученик", лучший фильм 2016 года).

Фестиваль завершится 2 декабря.