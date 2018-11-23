В России зрители концертов солиста Rammstein не смогут снять шоу на телефон

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Во время камерных шоу солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в России впервые будет применена система Yondr для предотвращения съемки концертов на мобильные телефоны, сообщила пресс-служба концертного агентства T.C.I.

"На западе в настоящее время получила распространение система Yondr для предотвращения съемки концертов: все мобильные устройства на входе упаковываются в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе или в Phone Free Zone — при этом на протяжении всего концерта устройства будут оставаться с посетителем. На концертах Линдеманна в декабре эта система будет впервые применена в нашей стране", — говорится в сообщении.

По словам менеджмента Линдеманна, "артист хочет, чтобы зрители наслаждались шоу без отвлечения на девайсы".

Литературно-музыкальное шоу Линдеманна будет представлено в пяти российских городах: Санкт-Петербурге (3 декабря), Москве (5 декабря), Новосибирске (9 декабря), Иркутске (11 декабря) и Самаре (13 декабря). Система Yondr будет применяться в каждом из городов тура.