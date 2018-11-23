В Брюсселе арестовали выставку Бэнкси

БРЮССЕЛЬ, 23 ноя — РИА Новости. Судебные приставы в Брюсселе наложили арест на порядка 60 произведений знаменитого уличного художника Бэнкси, выставленных в одной из арт-галерей бельгийской столицы, стоимость работ оценивается в 15 миллионов евро, сообщил РИА Новости адвокат Станислас Эскинази.
"Приставы действительно выполнили решение суда о наложении ареста на произведения, обращение в суд поступило от имени моего клиента, ассоциации Strokar, мы в срочном порядке обратились сами. Это предупредительная мера, вызванная тем, какая ситуация сложилась вокруг выставки", — рассказал адвокат.
По его словам, ранее с запросом об организации выставки к галерее обратилась зарегистрированная в Германии компания, которая и предоставила 58 экспонатов, заверив, что обладает правами на их перемещение и экспонирование.
"В начале недели поступили документы от зарегистрированной в Великобритании компании, которая оспорила права на экспозицию, заявив, что с ней ничего не согласовали. В связи с этими претензиями мой клиент запросил разъяснения у немецкой компании, и выяснилось, что произведения, в частности, должным образом не застрахованы", — сказал адвокат.
Таким образом, хоть галерея на шоссе Ватерлоо и продолжит работать, потому что в ней выставлены произведения разных художников, непосредственно экспозиция Бэнкси фактически закрылась, добавил адвокат. Двери в выставочный зал в пятницу были действительно закрыты, при этом видно, что некоторые произведения пока еще находятся в зале, убедился корреспондент РИА Новости.