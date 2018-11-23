Студия Walt Disney опубликовала тизер к ремейку "Короля Льва"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Студия Walt Disney опубликовала на YouTube тизер к ремейку мультфильма "Король Лев".

В трейлере показан момент из начала мультфильма, когда обитатели саванны сбегаются к скале, чтобы посмотреть на рождение львенка — наследника короля Муфасы. Наставник короля примат Рафики поднимает львенка, получившего имя Симба, над головой, показывая его животным. В трейлере звучит песня Circle of Life, которая была саундтреком классического "Короля Льва", вышедшего в 1994 году.

Режиссер нового мультфильма, который выйдет летом 2019 года, — Джон Фавро. В озвучке принимали участие Дональд Гловер, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Билли Айкнер, Джон Оливер, Кигэн-Майкл Ки, Бейонсе и другие. К своей роли вернулся Джеймс Эрл Джонс. Над саундтреком ремейка, как и классического мультфильма, работал Элтон Джон.