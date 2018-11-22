Кибовский оценил выставку работ Фриды Кало и Диего Риверы

Фрида Кало и Диего Ривера в день своей свадьбы 21 августа 1929 года. Архивное фото

Фрида Кало и Диего Ривера в день своей свадьбы 21 августа 1929 года. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Выставка работ всемирно известной супружеской четы мексиканских живописцев Фриды Кало и Диего Риверы уникальна, в таком объеме произведения культовых художников не выставлялись в России ни разу, рассказал на пресс-конференции в четверг глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний" откроется в столичном ЦВЗ "Манеж" 21 декабря и покажет более 90 произведений художников. Выставка продлится до 12 марта 2019 года, затем экспозиция отправится в Санкт-Петербург, в Музей Фаберже, где пройдет с апреля по май.

"Москву трудно чем-то удивить, по части выставочной деятельности она является одним из крупнейших мегаполисов, но выставка такого масштаба, мы предполагаем, должна стать событием, насколько мне известно, в таком объеме работы этих мастером не были представлены в России ни разу. Это огромное событие в мире искусства", — сказал Кибовский.

Он отметил, что эта уникальную выставку будут вспоминать еще много лет, это "проект мирового уровня".

"Ее нужно обязательно посмотреть, каких бы вы ни придерживались эстетических предпочтений. Это уникальнейшая возможность почувствовать энергетику этих удивительных художников", — добавил Кибовский. Он добавил, что выставку удалось продлить до марта 2019 года благодаря усилиям правительства Москвы и мэра столицы.

Основу экспозиции составят работы из собрания Музея Долорес Ольмедо (Мехико), обладающего крупнейшей в мире коллекцией живописных произведений Кало и Риверы, живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, работы из собрания внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи "Арвил" (Мексика, США), ранее не выставлявшиеся в России произведения из ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также не публиковавшиеся ранее документы из российских государственных архивов.

В экспозицию войдут как ранние работы Фриды Кало, опирающиеся на традиции европейского портретного искусства эпохи Ренессанса, так и произведения периода расцвета ее таланта. Ключевыми работами Кало являются ее автопортреты. Зрители, в частности, увидят одну из самых известных работ – "Сломанную колонну", а также "Автопортрет с обезьянкой".

На выставке можно проследить все этапы творчества ее супруга, живописца Диего Риверы: от увлечения постимпрессионизмом и кубизмом до реализма. Ривера неоднократно бывал в СССР и подарил стране Советов несколько своих работ — на выставке покажут наиболее значимые из них, например, картину "Славная победа" из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, которую в 1955 году он передал в дар Союзу художников. Также среди работ Риверы будут показаны его так называемые "русские рисунки", сделанные им во время второго визита в СССР в 1956 году.

Дополнят экспозицию документальные фильмы о жизни и творчестве художников, фотографии из архива, снятые отцом Фриды — фотографом Гильермо Кало, и работы выдающегося американского фотографа Николаса Мьюрея, который с 30-х по 40-е годы был другом, доверенным лицом и возлюбленным Фриды.

Масштабный проект представит петербургский Музей Фаберже и культурно-исторический фонд "Связь времен" при поддержке правительства Москвы. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством выставки.