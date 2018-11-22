Кибовский оценил выставку работ Фриды Кало и Диего Риверы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Выставка работ всемирно известной супружеской четы мексиканских живописцев Фриды Кало и Диего Риверы уникальна, в таком объеме произведения культовых художников не выставлялись в России ни разу, рассказал на пресс-конференции в четверг глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Москву трудно чем-то удивить, по части выставочной деятельности она является одним из крупнейших мегаполисов, но выставка такого масштаба, мы предполагаем, должна стать событием, насколько мне известно, в таком объеме работы этих мастером не были представлены в России ни разу. Это огромное событие в мире искусства", — сказал Кибовский.
Он отметил, что эта уникальную выставку будут вспоминать еще много лет, это "проект мирового уровня".
"Ее нужно обязательно посмотреть, каких бы вы ни придерживались эстетических предпочтений. Это уникальнейшая возможность почувствовать энергетику этих удивительных художников", — добавил Кибовский. Он добавил, что выставку удалось продлить до марта 2019 года благодаря усилиям правительства Москвы и мэра столицы.
В экспозицию войдут как ранние работы Фриды Кало, опирающиеся на традиции европейского портретного искусства эпохи Ренессанса, так и произведения периода расцвета ее таланта. Ключевыми работами Кало являются ее автопортреты. Зрители, в частности, увидят одну из самых известных работ – "Сломанную колонну", а также "Автопортрет с обезьянкой".
На выставке можно проследить все этапы творчества ее супруга, живописца Диего Риверы: от увлечения постимпрессионизмом и кубизмом до реализма. Ривера неоднократно бывал в СССР и подарил стране Советов несколько своих работ — на выставке покажут наиболее значимые из них, например, картину "Славная победа" из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, которую в 1955 году он передал в дар Союзу художников. Также среди работ Риверы будут показаны его так называемые "русские рисунки", сделанные им во время второго визита в СССР в 1956 году.
Масштабный проект представит петербургский Музей Фаберже и культурно-исторический фонд "Связь времен" при поддержке правительства Москвы. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством выставки.