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Культура

Подруга Хворостовского рассказала о его последнем концерте

Сюжет:
Умер Дмитрий Хворостовский (119)
(обновлено: 04:26 22.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкОперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фотоОперный певец Дмитрий Хворостовский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
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КРАСНОЯРСК, 22 ноя — РИА Новости. Одна их первых партнерш Дмитрия Хворостовского по сцене в оперном театре в Красноярске — народная артистка России Лариса Марзоева — помнит и дебютный выход мастера в родном городе, и их последнюю встречу. В годовщину смерти Хворостовского она рассказала РИА Новости об истории их дружбы и о его последнем концерте в родном Красноярске.

Благотворительный концерт Дмитрий Хворостовский и друзья - детям
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Красноярске представили эскизы памятных досок Хворостовскому

Выдающийся баритон Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Капсула с частью его праха была захоронена в Москве, вторую капсулу поместили в основание мемориального комплекса рядом с Институтом искусств в Красноярске, который он закончил.

Зависть, успех и преданность сцене

В красноярский театр оперы и балета молодой Хворостовский пришел в 1982 году, студентом второго курса.

Сначала ему доставались незначительные роли, но именитые исполнители уже тогда видели — на сцене серьезный конкурент, рассказывает Марзоева. В творческой среде к нему относились по-разному — кто-то завидовал, открыто или за спиной, кто-то помогал. Но тогда, говорит она, еще никто, даже сам Дмитрий, не предполагал, что красноярский театр станет лишь для него стартовой площадкой.

Певец Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Памятник на могиле Хворостовского в Москве установят в следующем году
По словам Марзоевой, с Хворостовским они подружились сразу. Первым их совместным выступлением стала опера Юлия Мейтуса "Молодая гвардия", где певец исполнял роль Ивана Земнухова, а Марзоева играла Любовь Шевцову.

Всего через несколько лет — после победы на международном конкурсе оперных певцов в британском Кардиффе в 1989 году — Хворостовский получил приглашения на лучшие мировые оперные сцены: в лондонский Ковент-гарден, миланский Ла Скала, нью-йоркский Метрополитен-опера, Венскую оперу, Мариинский театр.

А потом покинул Красноярск и переехал сначала в Москву, а потом в Лондон.

Мировая звезда

Оперный певец Дмитрий Хворостовский
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Институту искусств в Красноярске присвоят имя Хворостовского
Лариса Марзоева осталась в Красноярске, где продолжала петь в оперном театре, а позже занялась преподавательской деятельностью. Хворостовский не переставал с ней общаться, он старался бывать в Красноярске так часто, как позволял напряженный гастрольный график, и каждый раз звонил и назначал встречу.

"Помню, в начале нулевых он приехал в январе. У меня как раз был бенефис, а у него концерт. Мы специально подгадали, чтобы Дима смог участвовать и в моем выступлении. Спели несколько дуэтов. Он был замечательным другом. Знаете, бывает – человек обретает славу и забывает тех, с кем общался. Дима таким не был. Мы встречались, переписывались по смс, электронке. До последнего, пока он еще мог. В каждый его приезд старались встретиться", — рассказывает Марзоева.

Аэропорт Емельяново (Красноярск). Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Безруких
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Аэропорт Красноярска могут назвать в честь певца Хворостовского
Она отметила, что Хворостовский, даже став мировой звездой, продолжал работать так же напряженно, как в молодости.

"Он был потрясающе работоспособным и преданным сцене, своему делу. Еще в молодости заметила – он отпоет партию и не уходит, стоит за кулисами. Остальная молодежь отработает и бежит в гримерку. А он стоит, слушает. Даже на репетициях иногда оставался, хотя это и не требовалось. Таким образом Дима учился профессии", — вспоминает собеседница.

"Слушайте Бастианини"

© РИА Новости / Александр Вильф
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Игорь Крутой скомпоновал музыку с вокалом Хворостовского для российских фигуристов
Сегодня Марзоева преподает в Красноярском институте искусств, который окончил Хворостовский. Скоро вуз назовут его именем. Студенты Марзоевой не раз встречались с мастером, а некоторые учились и учатся по его записям.

Сам Хворостовский, вспоминает Марзоева, был очень увлечен коллекционированием музыки.

"Помню, оказались в его московской квартире, еще до его переезда в Лондон, так там все полки – от потолка до пола уставлены СD. И ведь он не просто собирал. Он слушал. Он так учился. Как-то на встрече с ним и моими студентами выяснилось, что мои не вынимают из ушей наушники с его записями. А он им посоветовал слушать Бастианини (Этторе Бастианини — знаменитый итальянский баритон XX века)", — рассказывает Марзоева.

"После этого один из них с удивлением мне рассказывал, что Бастианини очень напоминает по манере исполнения Хворостовского", — продолжает она.

"Я должен быть в Красноярске"

Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В комиссии при МГД рассказали, где могут установить памятник Хворостовскому
В последний раз на красноярской сцене Хворостовский пел в начале июня 2017 года. Певец тогда уже был серьезно болен, у него была сломана ключица.

Марзоева говорит, что к тому моменту переписка их уже была краткой: Хворостовский отвечал односложно, все его силы уходили на борьбу с болезнью. Уже тогда были отменены его концерты в Вене и Москве. Но концерт в родном городе певец не отменил, написал Ларисе Владимировне: "Я должен быть в Красноярске".

"Это был последний концерт. И это было хорошее выступление. Да, не блестел голос, как мы привыкли, но пел он очень хорошо. Все плакали и приветствовали его стоя аплодисментами", — рассказывает Марзоева.

Тогда же состоялась их последняя встреча. Хворостовский тогда сказал ей, что у него отказала часть мозга, которая отвечает за речь и координацию. Марзоева пыталась успокоить его, говорила, что "это вернется", а он отвечал: "Уже нет". "Уже тогда я понимала, Дима прощается с нами", — говорит она.

При этом, по словам Марзоевой, у него были планы приехать в родной город в следующем году. "В последнюю встречу он сказал — а может, я еще поживу", — вспоминает Марзоева.

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