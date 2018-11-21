Грачевского не пустили в Грузию из-за посещения Абхазии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский рассказал, что его, а также режиссера Александра Шейна и продюсера Владимира Пирожка, не пустили в среду в Грузию из-за того, что они ранее были в Абхазии.

Ранее в МВД Грузии РИА Новости сообщили, что трех российских кинематографистов не пустили в среду на территорию страны и вернули обратно в Москву. По данным ведомства, трое россиян планировали принять участие в трехдневном фестивале российского кино "Свидание — Кинороман".

"Сегодня в Тбилиси должен был открыться фестиваль "Свидание с Россией". Нас не пустили в страну из-за того, что мы были в Абхазии. Вежливо препроводили, посадили на самолет. Я уже в Москве. Конечно, обидно, я вообще никогда не был в Грузии, мы так готовились и приготовили много интересного", — рассказал Грачевский.

По его словам, представители фестиваля, поскольку в Грузии нет посольства России, связывались с посольством Швейцарии, вели переговоры, но "министр МВД Грузии был непоколебим".

"Потеряно время, чемоданов нет, будут искать. Целая история", — добавил Грачевский.