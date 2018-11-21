МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Один из основателей "Агаты Кристи" Вадим Самойлов с иронией отнесся к заявлению своего брата Глеба о том, что группа распалась из-за их любви к одной девушке.

Группа, которая распалась восемь лет назад, отмечает в этом году 30-летие. Ранее Глеб Самойлов на пресс-конференции сообщил, что дальнейшая жизнь "Агаты Кристи" оказалась невозможной из-за влюбленности братьев в одну девушку.

"Глеб как всегда лжет. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна", — сказал музыкант РИА Новости.

"Агата Кристи" была создана в Свердловске в 1985 году Вадимом Самойловым, Глебом Самойловым и Александром Козловым. Авторами всех песен группы являются три музыканта. Козлов скончался в марте 2001 года.

Популярность группе принесли песни "Как на войне", "Опиум для никого" и "Легион". В 2009 году музыкальный коллектив провел прощальный тур, а последний концерт прошел в 2010-м на фестивале "Нашествие".