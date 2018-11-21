МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Один из основателей "Агаты Кристи" Вадим Самойлов с иронией отнесся к заявлению своего брата Глеба о том, что группа распалась из-за их любви к одной девушке.
"Глеб как всегда лжет. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна", — сказал музыкант РИА Новости.
"Агата Кристи" была создана в Свердловске в 1985 году Вадимом Самойловым, Глебом Самойловым и Александром Козловым. Авторами всех песен группы являются три музыканта. Козлов скончался в марте 2001 года.
Популярность группе принесли песни "Как на войне", "Опиум для никого" и "Легион". В 2009 году музыкальный коллектив провел прощальный тур, а последний концерт прошел в 2010-м на фестивале "Нашествие".