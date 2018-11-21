В России начали продавать книгу Мартина "Пламя и кровь: кровь драконов"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первый том новой книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь: кровь драконов" в среду поступил в продажу в российских книжных магазинах, сообщает пресс-служба издательства АСТ.

"Впервые в издательстве "АСТ" одновременно с мировым релизом выходит новая книга Джорджа Мартина, действие которой разворачивается в мире культового бестселлера "Игра престолов", — отмечает пресс-служба.

"Кровь драконов" познакомит поклонников творчества Мартина с историей правления династии Таргариенов за 300 лет до событий, экранизированных в виде культового сериала "Игра престолов". Выход второй части "Пляска смерти" ожидается в начале следующего года.

При этом в издательстве отметили, что заключительный шестой том цикла "Песнь льда и пламени" находится в разработке.

Восьмой сезон телесериала "Игра престолов", который станет последним, выйдет на экраны в апреле 2019 года.