Роберт де Ниро решил развестись с женой, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американский актер, режиссер и продюсер Роберт де Ниро расходится с женой, актрисой Грэйс Хайтауэр, с которой он прожил почти 20 лет, сообщает издание Page Six со ссылкой на источник, близкий к паре.

По информации источника, де Ниро и Хайтауэр "больше не живут вместе", и, как ожидается, вскоре пара "открыто объявит о расставании".

Де Ниро и Хайтауэр поженились в 1997 году. В 1999 году де Ниро подал на развод, однако спустя пять лет пара вновь оформила брак. У пары двое детей — сын Эллиот Де Ниро и дочь Хелен Грэйс Де Ниро.

Брак с Хайтауэр для де Ниро второй по счету. Ранее актер уже был женат на американской актрисе Дианн Абботт.