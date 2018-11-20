Путин обновил половину состава Совета по культуре и искусству

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета по культуре и искусству, а также назначил руководителей четырех межведомственных комиссий при совете, сообщается на сайте Кремля.

Как уточняется в сообщении, в обновленный совет вошли 55 человек, из которых 27 остались из прошлого состава. Кроме того, Путин утвердил новый состав президиума совета — 15 человек, восемь из которых входили в его предыдущий состав.

Среди новых членов совета – кинорежиссеры Федор Бондарчук и Андрей Михалков (Кончаловский), общественный деятель Наталья Солженицына, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков и худрук "Геликон-Оперы" Дмитрий Бертман. В совет также вошли директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова.

Также в новом составе совета – композиторы и музыкальные продюсеры Игорь Крутой, Алексей Рыбников, Игорь Матвиенко, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов и многие другие.

Как следует из указа, опубликованного на сайте, заместителем председателя совета переутвержден кинорежиссер, директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, секретарем совета – советник президента Владимир Толстой.

Утверждены также руководители четырех межведомственных комиссий при совете, формируемых для рассмотрения актуальных вопросов государственной культурной политики.