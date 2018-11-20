Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Певца Евгения Осина во вторник похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, на похоронах присутствовало большое количество друзей, коллег и поклонников музыканта, передает корреспондент РИА Новости.

Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет от остановки сердца у себя дома. Прощание с ним прошло в ритуальном зале на Троекуровском кладбище. Гроб с телом артиста опустили в могилу под аплодисменты.

На похоронах присутствовали телеведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов, Марат Крымов, Феликс Царикати, поэт Александр Шаганов, продюсер Андрей Разин, большое количество друзей и поклонников творчества певца.

Разин отметил, что Осин был очень добрым и отзывчивым человеком, талантливым исполнителем. "Такие артисты должны жить долго, чтобы дарить нам счастье, но, к сожалению, так не происходит", — сказал Разин.

"Он оставил очень позитивные песни. В нем жила любовь – к дочери, музыке, зрителям. И они его очень любили", — сказал бывший концертный директор певца Алексей Савельев.

Дана Борисова выразила соболезнования родным и близким певца. "Женя был очень светлым человеком, его любили зрители. Очень грустно, что уходят молодые, талантливые", — сказала она.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи поэта Андрея Вознесенского.