Умер режиссер Эймунтас Някрошюс

ВИЛЬНЮС, 20 ноя — РИА Новости. В Литве на 66 году жизни умер известный театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. Об этом в социальной сети Facebook сообщил его родственник, член литовского парламента Арвидас Някрошюс.

"Эймунтас Някрошюс (21 ноября 1952 года – 20 ноября 2018 года). Покойся с миром", — говорится в публикации политика.

Режиссеру стало плохо после возвращения из поездки, ночью он скоропостижно скончался в вильнюсской больнице Сантарос.

Соболезнования семье выразила президент Литвы Даля Грибаускайте. "Это огромная потеря для всего театрального мира, в котором выдающийся талант Эймунтаса Някрошюса представлял нашу страну и постоянно прославлял имя Литвы. В течение четырех десятилетий каждый новый созданный режиссером спектакль становился большим событием как на наших сценах, так и мировых", — отметила литовский лидер.

Эймунтас Някрошюс родился 21 ноября 1952 года в одной из деревень Расейняйского района Литвы. В 1978-ом окончил курс Андрея Гончарова в ГИТИСе, после чего работал в Вильнюсском Молодежном и Каунасском драматическом театрах.

В 1992–1998 годах был режиссером Международного театрального фестиваля LIFE, в рамках которого создал спектакли "Моцарт и Сальери. Дон Жуан. Пир во время чумы", "Три сестры", "Гамлет".

В 1998-ом Някрошюс возглавил собственный театр Meno Fortas, на сцене которого поставил спектакли "Макбет", "Отелло", "Времена года", "Песнь песней", "Фауст", "Идиот", "Божественная комедия" и многие другие.

Среди других постановок Някрошюса — "Чайка" в итальянском "Театро Метастазио", "Иванов" в Teatro di Roma, опера Верди "Макбет" в Teatro Comunale и в Большом театре, "Калигула" в московском Театре Наций, "Фауст" в миланском Ла Скала.

Някрошюс — обладатель множества наград, в их числе — премии Союза театров Европы, европейской премии "Новые театральные реалии", призы ведущих профильных фестивалей.