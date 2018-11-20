В США назвали победителей премии International Emmy Awards

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Победителей премии International Emmy Awards назвали во вторник в Нью-Йорке, результаты опубликованы на сайте премии.

Лучшим актером был назван датчанин Ларс Миккельсен (сериал "Пути Господни"), а лучшей актрисой — Анна Шудт за роль в немецком сериале "Насморка было бы достаточно".

Награду получили израильская комедия Nevsu, документальный фильм "Прощай, Алеппо" арабской версии телеканала ВВС, испанский сериал "Бумажный дом" как лучшие в своем жанре.

Всего в этот день вручили 11 статуэток, которые достались представителям и произведениям из 10 стран.

International Emmy Awards — одна из самых престижных наград в индустрии, присуждаемая лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США.