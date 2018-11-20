В Москве простятся с Евгением Осиным

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Прощание с певцом Евгением Осиным пройдет в ритуальном зале на Троекуровском кладбище, где он будет похоронен, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин.

Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет от остановки сердца у себя дома.

"Прощание с Женей Осиным состоится на Троекуровском кладбище в 13.00 в ритуальном зале", — сказал Разин.

Осин в конце 1980-х годов был солистом группы записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. В 1991 году вышел первый альбом Осина "Светлый путь огня". В 1992 году была выпущена пластинка "70-я широта". Позже вышли следующие альбомы: "В "России" (1994), "Работа над ошибками" (1996), "Птицы" (1999), "Золотая коллекция" (2000), "Все те же девчонки" (2001), "Бублик и батон" (2001) и "Любовное настроение" (2003).