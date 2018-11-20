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Культура

Трагедия русской жены Пабло Пикассо: кем была для художника Ольга Хохлова

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Анна Михайлова
© Succession Picasso 2018Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на террасе отеля «Минерва». Рим, 1917Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на террасе отеля «Минерва». Рим, 1917
© Succession Picasso 2018

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. В ГМИИ имени Пушкина открывается выставка, посвященная одной из самых известных супружеских пар в мировом искусстве — Пабло Пикассо и балерине Ольге Хохловой. Она была рядом с художником 18 лет и послужила моделью для множества его полотен.

Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр I. 1907
© Густав Климт, 1907
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Эта выставка — роман о жизни и искусстве. Впервые ее представили в Национальном музее Пикассо в Париже в 2017 году к столетию знакомства Пабло и Ольги. Одним из кураторов московской экспозиции выступил их внук и президент Музея Пикассо в Малаге Бернар-Руис Пикассо. Он привез в Россию семейное собрание неизвестных работ своего знаменитого деда, а также архивные материалы, найденные в дорожном сундуке Ольги Хохловой. Бернар-Руис Пикассо надеется, что это поможет российским зрителям узнать больше о его бабушке, чей образ сильно мифологизирован. РИА Новости проследило эволюцию отношений художника и балерины в пяти знаковых картинах Пикассо.

Муза
© Succession Picasso 2018Пабло Пикассо. Портрет Ольги в кресле. Монруж, весна 1918
© Succession Picasso 2018
Пабло Пикассо. Портрет Ольги в кресле. Монруж, весна 1918

Хохлова и Пикассо познакомились в Риме в 1917 году, во время работы над балетом "Парад". Уроженка Черниговской губернии Ольга Хохлова поступила в знаменитую труппу "Русских балетов" Сергея Дягилева в 1911-м и путешествовала в ее составе по Европе и США. Юная балерина сразу стала музой художника. Пикассо сопровождал возлюбленную на гастролях, писал ее портреты.

Примечательно, что авангардист Пикассо изображал Ольгу исключительно в реалистичной манере. Говорят, на этом настаивала сама балерина, которая не была поклонницей современного искусства и хотела "узнавать свое лицо" на картине. Так начался неоклассический период в творчестве Пикассо. К этому времени относится и знаменитый "Портрет в кресле", где Ольга, как на троне, воцаряется в жизни и искусстве. Современники считали, что Пикассо приукрасил свою музу. Однако представленные на выставке фотографии Хохловой это опровергают.

Жена
© Succession Picasso 2018Пабло Пикассо. Задумчивая Ольга
© Succession Picasso 2018
Пабло Пикассо. Задумчивая Ольга

Хотя друзья отговаривали 37-летнего художника от брака, в июле 1918 года пара обвенчалась в православном соборе Александра Невского в Париже. Молодожены заняли видное место в парижском обществе. Вместе с Ольгой Пикассо обрел новый социальный статус — светской персоны.

Супруги проводили время в салонах и замках знатных господ. Но глядя на портреты Хохловой того времени, трудно поверить, что это приносило ей радость.

© Succession Picasso 2018Ателье «Пиас». Портрет Ольги Пикассо на балу у графа Этьена де Бомона. Особняк Массеран, Париж, 1924
© Succession Picasso 2018
Ателье «Пиас». Портрет Ольги Пикассо на балу у графа Этьена де Бомона. Особняк Массеран, Париж, 1924

Хотя союз был заключен по любви, а слава мужа стремительно росла, жизнь Ольги омрачалась вестями с родины, где шла Гражданская война. Последний раз Хохлова побывала в России в 1915 году. После революции она на три года потеряла контакт с семьей. Потом Ольга узнала, что ее отец и брат присоединились к белой армии, а мать и сестра жили в крайней бедности.

Этот период на выставке озаглавлен как "Меланхолия". Действительно, на всех картинах Пикассо тех лет Хохлова погружена в себя: в ее застывшем взгляде читаются задумчивость и тревога. К волнению за близких добавилось еще одно несчастье — из-за травмы ноги балерина оставила сцену.

Мать
© Succession Picasso 2018Пабло Пикассо. Материнство
© Succession Picasso 2018
Пабло Пикассо. Материнство

В 1921 году у супругов родился сын Поль — Пикассо впервые стал отцом. Теперь во многих его работах — восторг и непривычная нежность: художник сделал десятки рисунков жены и сына. Сцены семейной идиллии показывают возрождение интереса Пикассо к Античности и Ренессансу, возникшем, когда он только познакомился с Ольгой.

На работах, собранных в разделе "Материнство", ее не узнать: она изображена в виде олимпийского божества. Этот период, очевидно, стал одним из самых счастливых в жизни Ольги, почти все время она проводила с сыном. На фотографиях и любительских видеосъемках Хохлова выглядит радостной и беззаботной: играет с ребенком, много улыбается.

Чудовище
© Succession Picasso 2018Пабло Пикассо. Большая обнаженная в красном кресле
© Succession Picasso 2018
Пабло Пикассо. Большая обнаженная в красном кресле

Однако проблемы никуда не делись. Семья Ольги бедствует, хотя Пикассо регулярно посылал в Россию деньги и даже свои работы. Хохлова тоскует, переживает за мать, перенесшую сердечный приступ. Все попытки организовать встречу проваливаются. На фоне тревог за родных разлаживаются и отношения с мужем.

В 1925 году в работах художника завершается период классической красоты, который еще называли "периодом Ольги". В следующие десять лет ее образ претерпевает пугающие превращения. На картине "Большая обнаженная в кресле" 1929 года перед нами уже не античная красавица или задумчивая муза, а чудовище — отталкивающая бесформенная фигура. В ней больше страдания, чем любви.

Жертва
© Succession Picasso 2018Пабло Пикассо. Распятие. Париж, 7 февраля 1930
© Succession Picasso 2018
Пабло Пикассо. Распятие. Париж, 7 февраля 1930

В последние годы совместной жизни с Хохловой Пикассо фактически разрывается между двумя семьями: у художника появилась новая муза — 17-летняя натурщица Мария-Тереза Вальтер. Она родила Пикассо дочь Майю и вдохновила на новый период в творчестве. Пабло пишет один из самых известных своих циклов — "Распятия". Ольгу изображает в тяжеловесных, словно окаменелых образах. Их брак с Пикассо на холсте напоминает поединок, где нет победителей — только жертвы.

Окончательно пара разошлась в 1935 году. Разрыв был драматичным, Пикассо даже оставил живопись — почти на год. Он не хотел делить с Хохловой имущество, поэтому формально они не развелись до конца ее жизни. Ольга умерла от рака в 1955 году. До последних дней она писала мужу письма. 

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ар Славински
Интересная подборка, под конец кажется, что у художника крыша поехала.
08:42
20.11.2018
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