Музыкальный театр и проект "Кругозор" запустили образовательный проект

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Музыкальный театр имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко совместно с развлекательно-развивающим проектом "Кругозор" Аркадия Ротенберга запустил комплекс бесплатных мероприятий для подростков 12-16 лет, сообщается на сайте театра.

В рамках проекта "Студия" были разработаны уникальные интерактивные форматы, с помощью которых дети смогут погрузиться в жизнь театра и научиться разбираться в современных постановках.

"Мы уверены, что открыть двери театра, дать возможность молодому поколению увидеть изнутри его ежедневную жизнь, которая, как правило, всегда остается закрытой для публики, и даже поучаствовать в ней, — это прекрасный и эффективный способ привлечения и воспитания нового поколения театрального зрителя", — отметил генеральный директор музыкального театра Антон Гетьман.

Поддерживая политику открытых дверей, театр совместно с "Кругозором" предложит не только интерактивные лекции и мастер-классы, но и возможность наблюдать за творческим процессом и даже стать его частью.

В рамках ежегодной лаборатории молодых хореографов проекта МАМТ "Точка пересечения" подростки смогут посещать репетиции, встречаться с хореографами и обсуждать увиденное.

"Очень здорово, что театр Станиславского открыт для сотрудничества с детьми и новыми проектами, такими как "Кругозор". Такая политика дает множество возможностей для нас, поэтому мы уверены в эффективном сотрудничестве и создании качественного продукта, который понравится подросткам, будет им интересен и полезен", — добавил Аркадий Ротенберг.