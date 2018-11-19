МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Анна Кочарова. В четверг, 22 ноября, в прокат выходит фильм режиссера Ивана И. Твердовского "Подбросы". Картина уже отмечена призами на международных кинофестивалях, в том числе и на "Кинотавре", — за лучшую женскую роль и лучшую операторскую работу. © Фото : Предоставлено ТВ-3 Из "Спокойной ночи, малыши" в сутенерши: Анна Михалкова — о новой роли

Третья про счету лента молодого и уже известного режиссера вновь исследует людей, живущих на грани возможного. Главный герой картины Денис, воспитанник интерната, не чувствует боли. Неожиданно в его жизни появляется родная мать, которая, используя этот недуг, втягивает его в аферу. В интервью РИА Новости режиссер рассказал, как искал главных героев и почему его фильмы полны безысходности.

— Что стало первоначальным импульсом для сценария этой картины?

— Мы занимались большим документальным проектом про российскую полицию и встретились с одним полицейским, который рассказал, как использует подростков для того, чтобы провоцировать дорожно-транспортные происшествия и вымогать деньги. Мы проводили с ним много времени, и он поведал об этом в частной беседе. Конечно, не в таких красках, как это представлено у нас в фильме. Но мне показалось, что это хорошая история, способная дать правильную точку старта для метафоры о сегодняшнем дне.

© Фото : предоставлено компанией "Русский репортаж" Режиссер Иван Твердовский © Фото : предоставлено компанией "Русский репортаж" Режиссер Иван Твердовский

— Фильм выдержан в очень мрачных красках, по сути, все действие происходит ночью. Дневной свет мы видим только в начале, когда главный герой находится в интернате, и в конце, когда он туда возвращается…

— Мы хотели сделать фильм-нуар. Мы так или иначе смотрим на эту историю глазами главного героя, и он наш мир воспринимает именно так: очень темное и мрачное пространство. В нашем мире нет положительных героев, а в его мире — откуда он пришел и куда возвращается — они есть. Его мир — это совершенно волшебный интернат, такое полусолнце. Он не очень соответствует типичным российским представлениям о детских приютах. Но это его дом, там живут его близкие, родные сердцу люди.

— В начале и конце фильма дети в интернате играют в такую игру: обматывают главного героя шлангом, который растягивают в разные стороны. В конце становится понятно, что эта история бесконечна — это тоже метафора?

— Безусловно. Даже детские игры готовят ко взрослой жизни, в которой нужно терпеть. И это немного связано с религиозной тематикой: в этих сценах для меня была аллюзия на гравюры с изображением святого Антония.

— Для исполнителя главной роли — Дениса Власенко — это дебют. Как вы нашли его?

— Действительно, это его первая роль. Он оканчивает сейчас мастерскую Сергея Соловьева во ВГИКе. Я был настроен на длинный и сложный период кастинга. Он пришел на пробы сам, в первый же день и сказал: "Меня зовут Денис, люблю твои фильмы, хочу сниматься в твоем кино". © Предоставлено WDSSPR "Я не побегу сниматься в Голливуд": Риналь Мухаметов — о славе и амбициях

По трем фразам было понятно, что он обладает сумасшедшим природным обаянием, что он действительно чем-то очень похож на того персонажа, которого я ищу. В его характере есть какие-то краски, которые были заложены в моем герое. А дальше мы посмотрели его профессиональный уровень, сделали пробы, и уже сомнений не осталось.

Любой артист многое добавляет образу, который прописан в сценарии. Персонаж как бы насыщается жизнью, получается в итоге такой микс. Мой герой Денис в сценарии был довольно функциональным: у него были прописаны положительные моменты. И он даже был немного супергероем из-за своего необычного заболевания, благодаря которому он может терпеть боль. Мне хотелось выделить его среди других людей — прежде всего теплотой. А в Денисе Власенко вообще очень много хорошего и доброго, он с удовольствием подарил нам это.

© Фото : предоставлено компанией "Русский репортаж" Кадр из фильма Ивана И. Твердовского "Подробсы" © Фото : предоставлено компанией "Русский репортаж" Кадр из фильма Ивана И. Твердовского "Подробсы"

— Главную героиню, мать Дениса, играет Анна Слю. Она, кстати, получила приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр" в июне 2018 года. Почему эту роль вы отдали ей?

— Мы не были знакомы лично до начала съемок, она тоже пришла сама на пробы. Ее героиню мне хотелось сделать непростой, нелинейной "лисой". Мне хотелось, чтобы она попыталась все же создать какую-то семью и чтобы делала это искренне.

В итоге многое перевешивает в пользу того "дела", которым занимается главная героиня и ее друзья: они подбрасывают подростков под автомобили. Зло здесь побеждает безусловно. Но все, что происходит до этого, должно было стать искренней попыткой изменить жизнь.

— Отношения между матерью и сыном балансируют на грани инцеста. Почему это было нужно?

— Мне было интересно создать такую пару. Мать и сын проявляют по отношению друг к другу не очень типичные эмоции. Она не помнит, когда она его оставила, не помнит его как своего сына. А он не помнит ее как мать, она не проявлялась в этом качестве. Они встречаются впервые. И зная, кем они биологически приходятся друг другу, они пытаются создать что-то новое, поэтому между ними и взаимоотношения не совсем классические. Но, так или иначе, они не пересекают красную черту.

© Фото : предоставлено компанией "Русский репортаж" Кадр из фильма Ивана И. Твердовского "Подробсы" © Фото : предоставлено компанией "Русский репортаж" Кадр из фильма Ивана И. Твердовского "Подробсы"

— Какие чувства должен испытывать ваш зритель?

— Я не диктую эмоции, с которыми зритель должен уйти после картины. Мне кажется, что, если хотя бы на один вечер я смогу занять зрителя, заставлю его задуматься о том, что происходит вокруг, — это уже какой-то опыт.

— Вы практически не определяете место действия — только через полчаса просмотра по каким-то репликам становится ясно, что дело происходит в Москве. Вы намеренно хотели сделать пространство абстрактным?

— Да, хотелось создать условное пространство, условный город, но близкий для нас. Москвы было не избежать, но требовались такие места, которые не навязывают дополнительные клише. Выбирая натуру, мы отталкивались от нашего ощущения города. Там много мест, которые мне близки, тот же Новодевичий монастырь, район Хамовники. Но там нет конкретных привязок.

— Общий мрачный настрой картины отражает и ваше мироощущение?

— Конечно, это связано с моими фильмами, в которых мало надежды.