Джастин Бибер женился

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер подтвердил, что известная американская модель и телеведущая Хейли Болдуин стала его женой.

"Моя жена великолепна", — написал Бибер в Instagram под фото, на котором улыбающиеся возлюбленные держатся за руки.

Сама модель уже изменила фамилию в своем аккаунте в социальной сети и стала Хейли Бибер.

В июле Бибер прокомментировал помолвку с Болдуин, заявив, что нашел любовь всей своей жизни. О том, что Бибер сделал предложение племяннице кинорежиссера и актера Алека Болдуина, писал портал TMZ. По данным портала, два очевидца событий утверждают, что предложение было сделано на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер "у всех на глазах" попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.