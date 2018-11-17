Гурцкая назвала Осина ярким и талантливым артистом

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Евгений Осин был ярким артистом с уникальной манерой исполнения, но невостребованность в профессии нередко приводит некогда знаменитых певцов к алкогольной зависимости, особенно когда нет поддержки близких, заявила РИА Новости заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

В субботу стало известно, что Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. В августе этого года источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца, сообщил РИА Новости, что тот помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, это было сделано по предложению его друзей.

"Женя был необыкновенно ярок и талантлив, с уникальным неповторимым стилем и манерой исполнения. И его песни будут с нами еще многие годы. Царствие небесное", — сказала Гурцкая.

"Самое страшное для артиста такого уровня известности и популярности — это невостребованность. Когда неожиданно начинаешь слышать в лицо слова про "не формат", а за спиной шептание "сбитый летчик". Это страшно, особенно когда рядом нет поддержки родных и близких. Тогда и возникают проблемы с алкоголем. Давайте ценить артистов при жизни, а не после смерти", — добавила она.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.